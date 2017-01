Ellen Hidding, consigli sui bimbi

09:56 - Dal 25 novembre torna su La5 "GiroGiroBimbo", il tutorial tv che risponde alle mille domande dei genitori condotto da Ellen Hidding, in onda dal lunedì al venerdì alle 12.15. Specialisti, medici ed esperti forniscono indicazioni pratiche, consigli e "trucchi" sull’universo dei bambini: perché essere genitore è l'unico mestiere per il quale non esistono scuole.

Cinque rubriche fisse trasmesse una dopo l'altra: la gioia di imparare: come stimolare l’apprendimento dei più piccoli? Grazie all'ausilio di giocattoli adatti alla loro fase di crescita, è facile imparare divertendosi. Videodizionario dell’infanzia. "A" come asilo: a che età mandarli? Come affrontare la prima “separazione” dalla mamma? ‘N’ come nanna: che fare se non dormono? ‘P’ come pappa: quando cambiare la dieta del neonato? Nutrizionista, pediatra, psicologo, maestra e pedagogo rispondono a ciascun quesito, dalla A alla Z. Il libro dei perché. Le domande dei bimbi sono spiazzanti, imbarazzanti: Come nascono i bambini? Perché tu e mamma non vivete più insieme? Ecco come rispondere con serenità. Nutrizione e ricette per i suoi primi 1000 giorni: Ellen Hidding prepara gustose e nutrienti ricette per lo svezzamento e la crescita del bambino. Piccoli sorrisi. Realizzata in collaborazione con Mediafriends, la rubrica racconta l’infanzia dei meno fortunati e il lavoro quotidiano delle associazioni di solidarietà. Il programma tv è integrato anche dal video blog (Girogirobimbo.it) dove i genitori possono in ogni momento rivedere filmati, condividere dubbi e domande, postare commenti ed esperienze vissute.