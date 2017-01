Elisabetta Canalis, che risate a "Zelig One"!

09:39 - "Qui si ride già! Coi mitici Gino e Michele". Elisabetta Canalis è appena rientrata a Milano e si è messa subito al lavoro. Eccola infatti nel backstage di "Zelig One", spin off di Zelig condotto da Katia Follesa e Davide Paniate. La showgirl posta su Instagram le foto della riunione, quelle del palco e un video in cui al grido di "merda merda" si dà il via alle prove. Davvero in forma.

Dopo un lungo periodo negli Stati Uniti, Elisabetta è tornata dunque in Italia con tanta carica e voglia di stupire. Sotto casa i paparazzi l'hanno accolta con una scritta "Bentornata Eli". Lei ammicca, complice anche il nuovo flirt, con l'aitante medico Brian Perri. Insomma, si riparte.