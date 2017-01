17 dicembre 2013 Elisabetta Canalis a Zelig 1: "Ma non sono una comica" Da mercoledì 18 dicembre in prima serata su Italia 1 con Davide Paniate e Katia Follesa Tweet google 0 Invia ad un amico

09:12 - Meno sperimentale e più pop. "Zelig 1" torna con una nuova edizione in prima serata su Italia 1 da mercoledì 18 dicembre (e per i successivi 7 lunedì) con una grande novità: Elisabetta Canalis, che si affianca i due conduttori Davide Paniate e Katia Follesa. "Arrivare a Zelig da cui sono partiti tutti i migliori comici per me è completare un percorso, ma non sono una comica né pretendo di esserlo", ha detto la showgirl.

La Canalis, che torna in un programma comico dopo le esperienze di "Ciro" nel 2003 e "Mai dire Martedì" nel 2007, sarà la protagonista di alcuni sketch, come con il George Clooney interpretato da Omar Pirovano, la dog-sitter Carmela Maria in collegamento da Los Angeles interpretata da Marta Zoboli e il cafone di Gianni Cinelli con cui la showgirl intreccerà una spiritosa relazione sentimentale.



La nuova edizione di "Zelig 1" ha meno esordienti e più comici popolari, come Massimo Bagnato, Federico Basso o Maria Pia Timo, e parte fin dalla prima puntata con ospiti speciali come Claudio Bisio e Claudia Gerini (che promuoveranno il loro film "Indovina chi viene a Natale?") e Teresa Mannino. "Insieme abbiamo creato una bella alchimia - spiega Katia Follesa - senza ricorrere alla formula bella/sfigata".



Fra stand-up, cantanti, parodie di rockstar o programmi TV non mancheranno sguardi sull'attualità, ad esempio con l'inesperto parlamentare a 5 stelle di Fausto Solidoro: "Ma non satira - precisa Katia Follesa - del grillino mostreremo il suo lato più tenero". La prima puntata sarà dedicata a Zuzzurro, il comico scomparso a ottobre: "La sua ultima apparizione tv era stata qui, era giusto ricordarlo", ha detto Gino.