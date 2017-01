Elisabetta Canalis a "Verissimo": "Avrei sposato Christian Vieri"

17:31 - Sabato 7 dicembre 2013 alle 16.00 su Canale 5 appuntamento con "Verissimo", il talk condotto da Silvia Toffanin. Con lei anche Alvin, Jonathan e Daniele Bossari. Ospite Elisabetta Canalis, che sul suo ex Christian Vieri confessa: "Io ci sarò sempre per Christian. E' tuttora importante per me e gli auguro ogni bene. E' stato difficile restare amici perché all'inizio non accettavo che lui avesse vicino un'altra donna".

E aggiunge "Con Christian ho vissuto la mia prima grande storia d'amore. All'epoca lo avrei anche sposato". Comunque Elisabetta Canalis sembra aver dimenticato completamente la storia con Vieri, tanto da dichiarare: "In questo momento sono molto felice e innamorata di Brian (il medico Brian Perri, ndr.)".



La conduttrice leggerà la versione integrale della lettera che Mario Balotelli ha inviato nei giorni scorsi alla redazione del programma. Nella missiva il giocatore del Milan ribadisce il suo attaccamento alla squadra e il suo voler vivere come una persona normale.



Tra i protagonisti di questa puntata di "Verissimo" anche Checco Zalone, Alessandro Siani e Chiara Iezzi che racconterà i veri motivi della sua rottura con la sorella Paola. E ancora, Alejandra Onieva, la Soledad della soap spagnola "Il Segreto". La protagonista di Storie di fans sarà la cantante Chiara Galiazzo.