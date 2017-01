08:56 - A Elisa, Giorgia, Marco Mengoni e Mario Biondi è spettato il compito di aprire la finalissima di "X Factor" sulle note di "Man In The Mirror" di Michael Jackson dedicata a Nelson Mandela, recentemente scomparso. Elisa poi ha duettato con gli Ape Escape in "Labyrinth", Giorgia con Michele in "Gocce di memoria", Mario Biondi con "Close to you" assieme a Aba e Mengoni in "L'essenziale" con Violetta".