Eggert: "A Baywatch vietato ingrassare"

I fisici atletici e i corpi perfetti dei protagonisti di "Baywatch" erano imposti da una clausola del contratto. In occasione del 25° anniversario della famosa serie tv, l'ex bagnina Nicole Eggert ha infatti svelato che agli attori non era permesso allontanarsi dal loro peso-forma: "Non potevi perdere o prendere più due chili". A confermarlo anche la collega Traci Bingham: "Se ingrassavi o dimagrivi eri nei guai".