E' Tessanne Chin la vincitrice di "The Voice"

09:46 - E' stata la 28enne giamaicana Tessanne Chin a spuntarla nella quinta edizione di "The Voice". Sul palco la cantante della squadra di Adam Levine ha emozionato il pubblico duettando con la diva Celine Dion sulle note della romantica "Love Can Move Mountains". Sul palco della finalissima la super-ospite Lady Gaga si è esibita con il giudice Christina Aguilera in una performance sensuale e dal sapore anni '60.

Strizzate in abiti di lattice dorato, la Aguilera e la Gaga si sono prese per mano intonando la hit "Do What U Want"(tratto da "ARTPOP"), finendo poi distese sul divano ad accarezzarsi languidamente. La complicità tra le dive del pop era palpabile e per una volta le due prime donne hanno lasciato a casa l'esibizionismo e la voglia di primeggiare, regalando uno dei duetti più originali e inaspettati dell'anno.