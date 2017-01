Downton Abbey, torna la serie cult

15:27 - Torna su Retequattro la serie-evento "Downton Abbey" che andrà in onda in anteprima assoluta per l'Italia dal 19 dicembre: cinque episodi trasmessi ogni giovedì in prima serata su Retequattro. La terza stagione è stata presentata alla stampa al Consolato Generale Britannico di Milano alla presenza del console Vic Annels, del direttore di Retequattro Giuseppe Feyles, del critico Tatti Sanguineti e dell'attore- scrittore John Peter Sloan.

Nel terzo capitolo della serie, entrata nel "Guinness dei Primati" per i riconoscimenti ottenuti (tra questi dieci "Emmy", due "Golden Globe" e due "Bafta"), fa il suo ingresso nel cast un altro Premio Oscar: Shirley MacLaine, che interpreta Martha Levinson, la madre americana di Lady Cora (Elizabeth McGovern). Giuseppe Feyles, direttore di Retequattro, è entusiasta: "Downton Abbey è un prodotto che ben rispecchia la linea editoriale e l’identità della nostra rete. Siamo fieri di avere scoperto questa serie tre anni fa, quando ancora nessuno in Italia voleva acquistarne i diritti. Il tempo ci ha dato ragione. 'Downton Abbey' è diventato un fenomeno planetario. Ed è la dimostrazione tangibile dell’impegno di Mediaset e di Retequattro per una televisione di qualità".