Downton Abbey, ecco il matrimonio

13:10 - Torna su Retequattro la serie-evento "Downton Abbey", in onda in anteprima assoluta per l'Italia dal 19 dicembre, ogni giovedì in prima serata su Retequattro. In esclusiva a Tgcom24 gli scatti dell'atteso matrimonio tra Matthew Crawley (Dan Stevens) e Lady Mary (Michelle Dockery).

Scenario della nuova stagione, il passaggio tra la Belle Epoque e l’Età del Jazz. La I Guerra Mondiale è finita. Lady Mary (Michelle Dockery) sta per sposare il cugino Matthew Crawley (Dan Stevens), risolvendo così i problemi dinastici del casato. Tra i nobili, il Conte Robert (Hugh Bonneville) e la famiglia intravedono un futuro più sereno. Anche tra la servitù la vita torna alla normalità e tutti si preparano alle imminenti nozze.