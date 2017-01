Tgcom24 >

Televisione >

Donatella Versace, film tv racconta la vita tra cocaina e successo 7 ottobre 2013 Donatella Versace, film tv racconta la vita tra cocaina e successo Esce negli Usa, trasmesso da Lifetime, la serie "House of Versace" interpretata da Gina Gershon ma non autorizzata dalla famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:56 - Donatella Versace l'ha stroncato prima della messa in onda, ma negli Usa il film tv "House of Versace" è stato trasmesso lo stesso il 5 ottobre su Lifetime. Una serie che racconta la storia della stilista, senza risparmiare le dipendenze dalla cocaina, le beghe familiari e naturalmente la morte del fratello Gianni. Ad interpretare l'icona della moda è l'attrice Gina Gershon che al New York Times confessa: "Abbiamo documentato la sua metamorfosi".

In un comunicato stampa la famiglia Versace l'ha definito "un'opera di finzione". Soprattutto perché il film tv è tratto da un libro, "House of Versace: The Untold Story of Genius, Murder, and Survival" di Deborah Ball, mai autorizzato da Donatella. Una serie che passa in rassegna i momenti più bui della vita dorata della bionda stilista e forse è proprio per questo che non è piaciuto alla maison. Tanto che Lifetime si è subito precipitata a sottolineare che "Versace non ha autorizzato, né ha partecipato in alcun modo alla realizzazione del film sulla signora Donatella... il film deve essere considerato opera di finzione". Tutti d'accordo sulla finzione, dunque. Ma non sulla messa in onda.