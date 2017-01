Dianna Agron, una sexy cheerleader

10:26 - Corpetto in pelle nero, décolleté generoso, gambe scoperte. Posa da diva con tanto di sigaretta fumante. Dianna Agron è una bionda bombastica sulla cover del magazine "Galore". La cheerleader Quinn della serie televisiva "Glee" è cresciuta e si fa immortalare in pose ammiccanti e sensuali da Ellen Von Unwerth.

Solo qualche giorno fa l'attrice, che al cinema ha recentemente recitato accanto a Robert De Niro nel film "Cose nostre - Malavita", ha confermato che presto la vedremo di nuovo in tv, sempre nei panni di Quinn in occasione del centesimo episodio di "Glee": "Oggi ci sarà una notizia che credo potrebbe fare felici molti di voi e fa felice anche me. Sarà divertente... #glee100", ha scritto su Twitter la 27enne attrice americana. La puntata in cui torneranno anche Heather Morris, Amber Riley, Mark Salling e Harry Shum Jr andrà in onda negli Usa il 18 marzo 2014.