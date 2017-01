Demi Lovato: "Sniffavo coca ogni mezz'ora"

09:45 - Demi Lovato si è lasciata alla spalle un periodo turbolento, fatto di dipendenze e droghe, ma non ha nessuna paura ad affrontare i suoi demoni. Durante un'intervista ad "Access Hollywood", il giudice di "X Factor" ha infatti confessato: "Non riuscivo a stare mezz'ora senza cocaina e la portavo anche in aereo. Sniffare era fondamentale, aspettavo che tutti gli altri si addormentassero, poi sgattaiolavo nel bagno per farlo".

Nonostante la dipendenza, l'ex stellina Disney è riuscita a nascondere l'uso delle droghe ai suoi collaboratori: "La cosa difficile era quando c'era qualcuno con me. Per un periodo ero affiancata da uno sponsor, c'era sempre qualcuno che mi teneva d'occhio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vivevano con me ma riuscivo a nasconderlo anche a loro".



Demi non riusciva a stare lontano da alcol e coca neanche durante il periodo di riabilitazione. "Stavo andando all'aeroporto e avevo una bottiglia di Sprite riempita con la vodka; erano solo le 9 di mattina e avevo già vomitato in auto. Tutto questo poco prima di prendere un aereo per tornare nel rehab di Los Angeles - ha continuato Demi - Avevo tutto l'aiuto che mi serviva ma non lo volevo. Ma ad un certo punto arriva il momento in cui non è più divertente quando ti fai da solo".