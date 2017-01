Demi Lovato: "Non bevo più"

10:58 - Il grande successo, la depressione, la droga e ancora la rinascita. A soli 21 anni Demi Lovato ha già vissuto molte vite, ma il giudice di X Factor Usa adesso è sicuro di aver imboccato la strada giusta. Tanto che alla rivista "Latina" che le dedica la cover confessa di voler "diventare mamma" e di "non bere più".

Demi pensa dunque preferisce guardare avanti e si concentra sul futuro: "Sono una ragazza texana, il mio istinto è quello di avere dei bambini presto, anche se ho ancora così tanto da vivere che è meglio darmi una calmata. Vedremo dove sarà la mia vita fra cinque anni. Ma sicuramente sarò mamma entro i prossimi dieci". L'uomo ideale? "Cerco qualcuno che mi faccia ridere". La Lovato però non dimentica il passato: "Mi sto riprendendo. Voglio essere d'esempio. Non bisogna per forza bere tantissimo, si può fare altro".