12:42 - Gli ascolti non brillano e Demi Lovato dice addio a "X Factor" Usa. Sembra proprio che il talent musicale debba fare a meno della cantante nella prossima edizione. Una fonte anonima ha spifferato a "People" che la star non ha nessuna intenzione di vestire ancora i panni del giudice: "Ha in programma di trascorrere il prossimo anno completamente concentrata sulla sua musica. E' un buon momento per lei".

Nel frattempo, deluso dagli ascolti, Simon Cowell da una parte assicura che il programma avrà un'altra stagione, dall'altra però è deciso a ripensare al suo ruolo: "Penso che il programma tornerà il prossimo anno. Quanto alla mia presenza, potrei avere un tipo diverso di ruolo, non ne abbiamo che ancora discusso". Sugli ascolti non proprio esaltanti ammette: "Naturalmente non siamo contenti. Ma siamo tutti adulti e quando lavora con una etichetta discografica e una società di tv, a volte si vince, a volte sei al secondo o terzo posto. La cosa grandiosa è che la nostra squadra non si abbatte mai e lavora ancora più duramente".