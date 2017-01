Delirio per Garko sul red carpet

12:17 - Fan in delirio per Gabriel Garko al RomaFictionFest. Conclusa con ascolti altissimi la terza serie de "L'onore e il rispetto" (e la quarta è già in cantiere), l'attore ha anticipato alcuni suoi progetti futuri, da Dorian Gray a Mr. Jekyll, ma prima sarà Rodolfo Valentino. "A lui mi accomunano - ha raccontato Garko - la passione per la recitazione e la necessità di emigrare per coronare il nostro sogno".