Debutta a gennaio "I Segreti di Borgo Larici", passioni e intrighi dagli anni Venti

14:54 - Debutta a gennaio su Canale 5 "I segreti di Borgo Larici", fiction che segue l'amore impossibile tra il ricco Francesco (Giulio Berruti) e la bella Anita (Serena Iansiti). Tra tradimenti, intrighi e colpi di scena; la coppia cercherà di difendere con le unghie e con i denti il legame che li unisce, ma l'omicidio del padre di Francesco - il ricco industriale tessile Giulio Sormani - porterà alla luce scottanti segreti.

Francesco (Giulio Berruti) è il primogenito di Giulio Sormani (Simone Colombari), un ricco industriale del tessile. Invece di seguire le orme paterne e lavorare nell'azienda di famiglia, come il fratello Ludovico (Davide Iacopini), decide di fare il pilota di automobili. Anita Sclavi (Serena Iansiti) proviene da una famiglia di operai ed è una delle due maestre del villaggio sociale che i Sormani hanno costruito a ridosso del loro opificio.



E' proprio qui, a Borgo Larici, che Francesco e Anita si incontrano e si innamorano. Il loro rapporto verrà però messo a dura prova quando Giulio Sormani viene trovato barbaramente ucciso. Questo omicidio non ha ripercussioni solo sulle vite dei due ragazzi, ma anche sull'impero che i Sormani hanno costruito negli anni.



Quella famiglia che tutti consideravano un modello esplode, dilaniata da troppi conflitti alimentati da segreti, odi mai sopiti e profonde gelosie, mentre due mondi – quello dei padroni e quello degli operai – entrano in rotta di collisione, complici anche i tumulti che stanno avvenendo nel resto del paese. Toccherà a Francesco e ad Anita, scoprire la verità che sta dietro a quella morte e a quelle che seguiranno. Una verità atroce, che affonda le sue radici nella fortuna stessa dei Sormani.