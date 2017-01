DeaKids e DeaJunior, Natale tra Anastasia e i Mostri

12:36 - Dalla ballerina Anastasia ai Mostri, passando dallo Zecchino d'oro. E' il Natale sui canali del gruppo De Agostini Editore. Su DeAKids il 7 dicembre partono due nuovi programmi dedicati ai più piccoli. Alle 20 "StyleBus - Stilista per un giorno", condotto dalla giovane stylist Carlotta Dedeu affiancata da Renata Centi, makeup and hair stylist. Per la prima volta, saranno le ragazze a decidere il look dei loro parenti diventando stiliste per un giorno per i loro cari. Alle 20.30 debutterà poi una nuovissima serie dedicata al ballo: "Anastasia <3 Dance" (Anastasia loves dance), che vede come protagonista la ballerina professionista Anastasia Kuzmina, vincitrice di "Ballando con le Stelle".

Continua a dicembre anche la serie più mostruosa del canale "L'Officina dei Mostri", che con l'aiuto di due conduttori, Federico Della Putta, il disegnatore e Marco Falatti, il modellatore, il sogno di moltissimi ragazzi: avere un proprio personalissimo mostro. DeAJunior dicembre ospitera' tutti i prodotti a marchio Zecchino D'Oro: dai videoclip delle nuove canzoni dell'edizione 2013, in onda in rotazione e introdotti da Jacopo Sarno, fino a tutte le produzioni realizzate in questi anni da De Agostini in collaborazione con l'Antoniano di Bologna. Infine su Super! al canale 47 le live action di Nickelodeon "ICarly" e "Drake and Josh" e le nuovissime puntate di cartoni animati dal successo planetario, property di Nickelodeon, come "Spongebob", "Fantagenitori" e "Teenage Mutant Ninja Turtles".



Novità anche su DeASapere HD con Vincenzo Venuto che condurrà tre speciali del ciclo "I grandi Film della Natura" dal titolo "Attrazione Fatale", in cui verrà raccontato il rapporto tra persone che hanno scelto di dividere la loro casa con predatori e animali pericolosi. Torna poi in onda "La Guerra Dei Sessi", programma condotto come sempre da Giorgio Marchesi, con tre speciali in prima tv il cui leit motiv sarà la prima volta. Altre tre nuove serie in arrivo: "Tester", "Bizzarre E.R." e "I peggiori guidatori d'America".