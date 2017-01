Daniele Bossari: "Torno alla musica"

09:42 - Amante della tecnologia, del mistero, dei libri e dello sport, Daniele Bossari si divide tra "Verissimo" su Canale 5 e "Mistero" su Italia 1. Ma il primo amore non si scorda mai: la musica. "Radio Italia mi ha invitato a collaborare con loro - spiega Bossari -. Conduco anche RadioItaliaLive e il primo ospite sarà Renato Zero". Chi vorresti intervistare? "Jovanotti e Franco Battiato con cui ho avuto l'onore di scrivere il libro Io chi sono?".

Anche quest'anno sei nella squadra di "Verissimo", qual è il tuo bilancio?

Ho la fortuna di conoscere e di avere un bel rapporto di amicizia con Silvia Toffanin, Alvin e Jonathan. Cerco di spiegare la tecnologia e la scienza con un linguaggio non noioso e diretto ad un pubblico vasto. Devo dire che mi sta dando molte soddisfazioni...



E "Mistero"?

E' la mia grande passione perché coniuga la musica, che fa spesso da colonna sonora ai filmati, la tecnologia e la spiritualità. Ritaglio ogni tempo libero della mia vita privata a leggere e documentarmi. I servizi che propongo sono, infatti, scritti e realizzati da me. Il programma sta andando bene e spero proprio ci sia una nuova edizione.



La musica sembrava un ricordo lontano...

Ho fatto tanta radio e ho anche condotto programmi musicali importanti in passato. Ammetto che ho intrapreso strade diverse in questi ultimi anni.



Poi cosa è successo?

Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia, mi ha proposto di entrare nella famiglia. Sono entusiasta anche perché non solo conduco in diretta tutti i weekend un programma alla radio ma anche lo show musicale RadioItaliaLive. Un evento importante nel palinsesto perché ricrea un club dove i cantanti si sentono coccolati.



Qual è stato il primo ospite?

Renato Zero (la puntata va in onda il primo novembre, ndr). Un artista straordinario e simpatico. Ho condotto lo show anche grazie all'aiuto e i consigli di Paola Gallo che è il volto storico della radio.



Chi vorresti intervistare?

Lorenzo Jovanotti perché ho iniziato a fare questo mestiere con la sua musica. Mi mette sempre gioia quando lo vedo e poi Franco Battiato, un maestro.



Hai condotto il primo talent show italiano "Popstars", quante cose sono cambiate in tredici anni?

Moltissimo. Il format era molto simile a "X Factor" che poi di fatto ha sdoganato i cantanti immettendoli nel mercato discografico. "Popstars" così come "Saranno Famosi", che ho condotto l'anno successivo, sono stati dei bei programmi ma senza l'apporto importante e fondamentale dei social network.