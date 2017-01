Dai cinema subito a Canale5: boom per "Il peggior Natale della mia vita"

19:27 - Dalla sala cinematografica direttamente alla prima serata di Canale 5: esordio boom per il film "Il peggior Natale della mia vita", leader assoluto della prima serata con 5.975.000 telespettatori totali e una share del 25.26 % sul target commerciale. Una prova talmente positiva che verrà riproposto nei primi mesi del 2014 con il grande capolavoro di Paolo Sorrentino: "La grande bellezza".

Un successo in parte anche atteso dopo gli altissimi ascolti registrati il 13 novembre da "La peggior settimana della mia vita" (5.355.000 telespettatori).



L'ottima risposta del pubblico è il risultato di una scelta controtendenza di Mediaset: trasmettere in prime time sulle reti gratuite pellicole di successo prodotte da Mediaset subito dopo l’uscita dal circuito cinematografico, prima della visone in pay-per-view e pay-tv. Gli ascolti record ottenuti dimostrano il valore della scelta produttiva di Mediaset: investire sul cinema italiano e puntare su film tailor-made per il grande pubblico televisivo.



Questa valorizzazione televisiva della produzione cinematografica italiana continua nelle prossime settimane con i film più belli dell'ultima stagione. Mercoledì 18 dicembre, sempre su Canale 5, verrà trasmessa “Una famiglia perfetta” di Paolo Genovese, interpretato da Sergio Castellitto. E nei primi mesi del 2014 sarà la volta de “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo, in nomination ai Golden Globe come miglior film straniero e pronto ad entrare nella cinquina dei candidati all’Oscar.