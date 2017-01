Dagli USA la serie tv estrema sul sesso che manda al pronto soccorso

10:09 - Ha debuttato negli Stati Uniti lo show estremo della TLC "Sex Sent Me To The ER" ("Il sesso mi ha mandato al pronto soccorso"). La serie, a cavallo tra ficton e realtà, racconta le storie imbarazzanti di alcuni pazienti che sono finiti sul lettino d'ospedale in seguito a giochini sessuali pericolosi. Tra questi Gregg un uomo di 200 kg che, durante il suo primo rapporto, ha sfondato il muro con la testa dell'esile fidanzata.

Gregg Casarona, un ragazzo vergine di 24 anni che pesa 200 kg, si era finalmente deciso a fare il grande passio con la sua fidanzata Jen, un peso piuma di 49 kg. Una volta a letto però, forse in preda alla troppa passione, Gregg ha accidentalmente sfondato il muro con la testa della ragazza. "All'inizio ho pensato di averla uccisa" ha rivelato in seguito al "New York Post". Per fortuna le cose sono andate diversamente e la sventurata fidanzata se l'è cavata con una commozione celebrale.