Cristina Chiabotto: tutto pronto per "Tacco 12"

12:23 - Si chiama "Tacco 12" ed è il nuovo programma di La5 condotto da Cristina Chiabotto. L'ex Miss Italia finalmente ce l'ha fatta ed è riuscita a conquistarsi un programma tutto suo. "Sono molto contenta, soprattutto perché debutterò con una trasmissione che parla di scarpe e borse" confessa a "Vanity Fair" la ventisettenne piemontese e promette "La mia sarà una conduzione speciale e originale".

Ogni settimana tre ragazze si sfideranno per creare il look perfetto. Il premio in palio? Le loro scarpe da sogno. Il programma si dividerà in due fasi: la prima girata nel'Hotel Chateau Monfort di Milano, la seconda in studio. In entrambe le concorrenti dovranno mettere alla prova il loro gusto personale e la loro abilità nel campo della moda.



Cristina Chiabotto è molto soddisfatta del suo programma e confessa "anche io subirò una trasformazione, accompagnando le concorrenti in ogni fase. "Tacco 12" è un programma alla portata di tutti, perché ha un’impronta diretta, immediata: comunica il valore della semplicità, pur rafforzando l’importanza dell’accessorio". Parola di ex reginetta di bellezza.