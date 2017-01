Cristina Chiabotto pronta per "Tacco 12"

09:19 - Quale donna non ha mai sognato a occhi aperti di poter scegliere, in mezzo a migliaia di modelli e senza badare al prezzo, il paio di scarpe dei suoi sogni? A condurre questo nuovo programma sarà Cristina Chiabotto che, dal 5 novembre in seconda serata, intratterà il pubblico di La5 con “Tacco 12!...si nasce”. L'ex Miss Italia, al suo debutto come conduttrice, accompagnerà le concorrenti nella scelta delle loro scarpe preferite.

Il programma prevede la partecipazione tre protagoniste, assistite da altrettante personal advisor. Insieme sceglieranno il make up e l'acconciatura da abbinare all'abito che si sono portate da casa. Da sole poi, dovranno scegliere la scarpa perfetta per il loro look con un'unica regola: far valere il buon gusto. Chi vince avrà come trofeo proprio la calzatura scelta. Un'occasione preziosa per tutte le fashion victim.