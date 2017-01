Cristina Chiabotto: "Donne, tutte su Tacco 12"

11:05 - Ha fatto del sorriso e della semplicità la sua bandiera, così Cristina Chiabotto ha vinto la scommessa. Sono passati dieci anni da quando venne eletta Miss Italia ed è una delle poche reginette ad essere ricordata. Niente scorciatoie e tanta gavetta. In tv ha condotto "Le Iene" e "Festivalbar", adesso è al timone di una trasmissione tutta sua, "Tacco 12!...si nasce", in onda su La5 dall'11 novembre in seconda serata: "Sono orgogliosa", spiega a Tgcom24.

Cristina, finalmente una trasmissione tutta tua...

"Sono molto contenta e orgogliosa, è una trasmissione che mi piace molto, dedicata alla moda e alle donne, in una rete nuova come La5. Arriviamo subito dopo Fashion Style, in seconda serata, e sono molto emozionata.

Raccontaci il programma...

Per sei puntate, ogni volta, ci saranno tre concorrenti che si sfideranno, alla fine vincerà chi indosserà la scarpa giusta, che si porterà a casa. Saranno seguite da personal advisor che le aiuteranno nella scelta del make up e del vestito, perché bisognerà scegliere l'abito giusto per un evento particolare, come ad esempio il matrimonio di una amica... L'unica regola è che deve sempre vincere il buon gusto.

Come sarai coinvolta?

Ogni volta aspetterò le concorrenti in un hotel di Milano in abiti casual, leggins o jeans, e anche io subirò una trasformazione... vivremo insieme questa esperienza, in versione fashion. E' un programma bellissimo perché si ispira ai grandi show americani, dove è tutto in divenire, pieno di luce. Vi stupiremo...

Sei molto entusiasta...

Perché sento molto sulle mie corde il programma e poi è una caratteristica della mia personalità. Mi piace buttarmi con tutta me stessa nelle avventure e impegnarmi al massimo, sempre con il sorriso. Perché ciò che conta è come sei dentro...

Nella tua carriera niente scandali e scorciatoie...

Ho sempre contato sull'umiltà, la semplicità, la professionalità. Sono me stessa e mi ritengo molto fortunata, faccio un lavoro che mi piace e ogni volta ci metto l'anima, questo credo che alla fine mi abbia premiato.

Come tutte le donne ami anche tu le scarpe... quante ne hai?

Non le ho mai contate, ma sono tante, di tutti i modelli.. Mi piacciono quelle col tacco, anche se sono alta 1.84 mi piace stare sui tacchi, sono il simbolo della femminilità. Però bisogna saperli portare...

E gli accessori per una donna quanto sono importanti?

Tantissimo.. Perché sono i particolari che fanno la differenza.. Oggi le donne se devono fare una follia investono sulle scarpe e sulle borse e poi come me prendono i vesti nei negozi low cost. Io ad esempio amo molto gli orecchini, gli orologi firmati neanche li guardo...

Sono passati dieci anni da Miss Italia e sei ancora qui, dove vuole arrivare Cristina Chiabotto?

Spero di non arrivare mai.

Ma un programma che sogni?

Dopo Festivalbar e Le Iene, cosa potrei sognare di più? Oggi mi butto sulla moda, domani magari su una trasmissione di viaggi, amo molto sperimentare, ma sia chiaro: solo cose giuste (ride, ndr).