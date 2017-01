Cristiano Malgioglio: "Belen canta una mia canzone"

16:10 - "Belen inciderà in spagnolo Femmina Bella brano scritto Da me per la mitica Marcella Bella. Versione pop dance. A presto. Kisssssssss". Ad Annunciarlo, su Twitter, è Cristiano Malgioglio, paroliere delle signore della musica italiana. Che a Tgcom24 conferma: "Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di questa canzone, perfetta per lei, anche se è un po' spaventata dalle critiche".

"Sono sicuro che 'Femina Bella' sia una canzone molto adatta a Belen - racconta - a me lei piace tantissimo, è bella e carismatica e ha anche una voce interessante. Certo non è Maria Callas o Giuni Russo, ma ha un timbro sensuale, molto di più di altre cagne che invece si sentono delle cantanti. So che è in sala di incisione, e che sta pensando anche a questo brano. Ci siamo sentiti recentemente e mi ha detto di 'aspettare ancora un po', ha paura delle critiche".



Malgioglio è felice di essere tornato a lavorare dopo vent'anni con Raffaella Carrà, che nell'ultimo cd ha inserito un suo brano, "Il lupo", anche se traspare un po' di delusione: "Era una canzone destinata a Mina e poi l'ha voluta Raffaella che reputo una grande professionista, credo che il mio sia il brano più bello di tutto l'album. Sono molto orgoglioso che la Carrà abbia scelto un mio pezzo, ma anche un po' dispiaciuto per la poca attenzione che Raffaella gli ha riservato, puntando soprattutto su quello della Nannini 'Cha Cha Ciao'... robe da Zecchino d'oro".



Cristiano è reduce da una notte un po' movimentata, il suo grande amico Boy George lo ha svegliato alle 4 per raccontargli che ha sognato Anna Magnani: "Ma si può? Mi ha rovinato la giornata".