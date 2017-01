Courteney Cox, ciak in riva al mare

11:10 - Canotta e jeans per Courteney Cox, che corre a perdifiato sulla spiaggia di Malibù. L'attrice è impegnata nelle riprese della serie tv "Cougar Town" e sul set sfoggia un look casual e sportivo. Dopo il successo degli anni '90 con "Friends", la Cox dal 2009 è protagonista di una serie tutta sua in cui interpreta una divorziata che che decide di rimettersi in gioco in campo amoroso, frequentando uomini più giovani di lei.