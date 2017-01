Claudia Galanti: "Vivo nel lusso tra Milano e Parigi"

10:25 - Tre figli in tre anni. Un bel record per Claudia Galanti, che si confessa nel salotto di Federica Panicucci a "Mattino Cinque". Miniabito con gambe bellissime in vista, tacchi vertiginosi, la showgirl racconta la terza gravidanza e la sua nuova vita da sex symbol a tenera mamma. E confessa: "Vivo nel lusso tra Parigi e Milano".

Claudia aspetta una femminuccia, che a marzo 2014 si aggiungerà a Liam e Tal Harlow: "Ogni giorno sono una mamma diversa, a volte sono dura, altre coccolona... il papà fa fare loro quello che vogliono. Parigi mi ha regalato i miei sogni, ho conosciuto l'amore, la felicità". Il suo compagno, da cinque anni, è il ricco imprenditore francese Arnaud Mimran: "Ero in piscina in un club a Parigi mentre nuotavo e lui si è tuffato... Non pagavo mai, mi offrivano tutti i trattamenti e pensavo che gentili che sono i francesi poi ho scoperto che lui era il proprietario del club".



Ma non è stato sempre tutto facile nella vita della Galanti: "Ho iniziato a lavorare a 15 anni come modella e mantenevo anche la mia famiglia, a 17 anni guadagnavo come un direttore di banca... Mia mamma è morta dopo cinque anni di ospedale, che ero minorenne, è stato dura ma allo stesso tempo ho provato un sollievo, perché aveva sofferto tanto...".