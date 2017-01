Christina Aguilera, sexy marinaretta in tv

11:19 - Nel giorno del Ringraziamento Christina Aguilera ha voluto onorare i soldati americani e, ospite dello show di Jay Leno, si è presentata in tv con un look da sexy marinaretta sfoggiando curve da perdere la testa. Fasciata in un body attillato Xtina si è poi esibita di fronte ad un pubblico di militari sulle note di "Candyman" (la sua hit dal sapore anni '50), dedicandola ai valorosi compatrioti impegnati nelle zone di guerra.