Chiambretti alla guida di "Striscia"

09:17 - Nemici non lo sono mai stati, ma in passato hanno avuto "una dialettica feroce". Tutto risolto e "forte stima" tra Antonio Ricci e Piero Chiambretti, che dal 14 ottobre per due settimane condurrà Striscia la notizia su Canale 5 al fianco della neomamma Michelle Hunziker. Novità anche sopra il bancone: Elia e Pierpaolo saranno infatti sostituiti dalle classiche veline, che Antonio Ricci sta scegliendo in questi giorni.

Chiambretti si è detto disponibile a tornare per "mescolare le carte in una tv congelata". D'altronde se ha accettato è perchè "è un'esperienza che mi mancava, è il primo programma che non firmo io".



Cambio della guardia non solo dietro al banco ma anche sopra con i velini che, spiega Ricci, "hanno dato ciò che volevo: far parlare, creare polemiche". Dal 14 ottobre saranno infatti sostituiti da nuove veline che il papà di Striscia sta scegliendo. Intanto Piero si prepara a debuttare al fianco di Michelle, che ha partorito la sua secondogenita Sole e che vuole tornare al più presto in video "per dimostrare che la maternità non è una malattia" spiega Ricci. Fino ad allora, a sostituirla, l'amico e collega Gerry Scotti.