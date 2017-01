Checco Zalone e Fiorello a confronto

16:00 - Giovedì 7 novembre in seconda serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "Supercinema". In questa puntata, confronto all'americana tra 2 mattatori "scaccia-crisi": Checco Zalone al cinema, Fiorello in tv. Dalle interviste che hanno rilasciato tra loro emergono differenze, ma anche affinità e somiglianze straordinarie.

E ancora, Maria Sole Tognazzi torna a raccontare suo padre, il grande Ugo Tognazzi: “E’ incredibile. A distanza di tre anni dal mio documentario Ritratto di mio padre, vengo continuamente invitata a presentarlo in giro per l’Italia – racconta la regista premiatissima per Io viaggio sola – segno che il ricordo di Ugo Tognazzi è ancora vivissimo. E che il pubblico continua a volergli bene”.



In chiusura, backstage del servizio fotografico in cui Anna Falchi ridà vita ai personaggi femminili di Federico Fellini. Il grande regista lanciò l’attrice, appena ventenne, in uno spot.