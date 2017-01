Checco Zalone con "Sole a catinelle" a "Supercinema"

14:02 - Giovedì 31 ottobre in seconda serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "Supercinema". In questa puntata: intervista a Checco Zalone che è nelle sale cinematografiche italiane con il suo nuovo film "Sole a catinelle".

E ancora, la vera storia e i retroscena della clamorosa vittoria di Sophia Loren contro il fisco italiano. Vent’anni fa l’attrice fu incarcerata per 17 giorni per un illecito fiscale inesistente. Infine, carrellata di film dedicati all’autunno: Autumn in New York (con Richard Gere e Wynona Ryder), Un bellissimo novembre (con Keanu Reeves e Charlize Theron), La prima notte di quiete (film di Valerio Zurlini con Alain Delon), Un uomo e una donna (di Claude Lelouch).