Charlie Sheen, baci hot con la pornostar

09:39 - Nuovo amore per l'attore Charlie Sheen, che dopo il divorzio dalla ex moglie Brooke Mueller si consola tra le braccia della pornostar 24enne Brett Rossi. I due si frequentano solo da poche settimane ma hanno già trascorso insieme la festa del Ringraziamento a Cabo San Lucas, in Messico. L'attore non riesce proprio a staccare le mani di dosso dalla bella stella dell'hard e si lascia andare ad un siparietto decisamente bollente.

Difficile resistere al sex appeal di Brett, che oltre ad aver girato film a luci rosse ha all'attivo anche un servizio per Playboy. L'attore sembra proprio aver perso la testa per la giovane biondina e su Twitter le dichiara apertamente il suo amore. "Il miglior Ringraziamento di sempre. Sono "grato" di regalare al mondo un carico di gelosia" cinguetta divertito, mentre la tiene avvinghiata a sé.