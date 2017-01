Caterina Balivo: "Volevo diventare suora"

11:00 - Da ragazzina Caterina Balivo ha sfiorato il desiderio di "diventare suora". Poi ha cambiato idea, optando per la magistratura, ma a 15 anni ha deciso che sarebbe "diventata giornalista". La showgirl si racconta a "Io donna" tra passato e futuro: "Mi manca la laurea, ma non ho il tempo per studiare".

"Da piccola sognavo di fare la suora - racconta Caterina - o il magistrato. Poi a 15 anni ho deciso che sarei diventata una giornalista. MI piacerebbe laurearmi come le mie sorelle. Mi sono iscritta nel 1998 a Scienze Internazionali a Napoli e appena ho tempo, studio". In realtà di tempo libero ne ha poco, tra il programma quotidiano su RaiDue "Detto Fatto", il blog e il figlio piccolo. Le sue passioni? "I cappelli, ne ho tantissimi, ne ho sempre indossati fin da bambina perché soffro di otite. E poi le caramelle morbidose, che compro agli autogrill". Cosa porta in borsa? "Sempre l'iPad. Mi serve in continuazione, sia come navigatore, sia soprattutto per caricarci foto e video". Invece ha quasi smesso di fare shopping: "Ho tanti abiti e tanti accessori, ma siccome la mia casa di Milano è piccola, con l'armadio strapieno, ho lasciato la maggior parte dei capi a Roma. Non ho più spazio!".