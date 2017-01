Cascata di risate a "Colorado"

09:37 - Lunedì 14 ottobre in prima serata su Italia Uno, torna la comicità di "Colorado" con i suoi divertenti e colorati protagonisti. Paolo Ruffini con Olga Kent e Lorella Boccia presenta la quarta puntata. La new entry Matteo Cesca, giovane comico toscano, fa le sue riflessioni sulle favole per i bambini.

Nando Timoteo e i suoi “mi piacerebbe…”; l’abilità di Andrea e Simone nei “doppi” panni di gemelli siamesi, uno destro e uno mancino.



Con loro, la scalmanata Giovanna e le sue “veline”; Pucci, che ci racconta la difficoltà di smettere di fumare; Pintus con le sue imitazioni e Marco Bazzoni nei panni di Gianni Cyano, sul palco con il Maestro Christian Catenato per la loro hit “Grandissima”.