Carmen Di Pietro, è scontro con l'ex

Dopo le palpatine hot tra Carmen Di Pietro e l'avvocato (e giudice di "Forum") Nino Marazzita, esplode la bufera. A sollevare la polemica è Giuseppe Iannoni, ex compagno e padre dei due figli della showgirl, che a Pomeriggio Cinque si dice indignato: "Ho visto scene vergognose". E Carmen si difende: "Abbiamo preso solo un caffè, non essere geloso".

Iannoni passa subito all'attacco: "In quelle foto si fanno cogliere in una scena vergognosa. Carmen ha dimostrato di non avere rispetto di se stessa, di me e della nostra famiglia. E' come se io adesso, dopo aver visto queste foto, sabato prossimo andassi in discoteca nudo su un cubo. Se Carmen avesse incontrato una persona libera, e non uno di 75 anni sposato, in giro per strada, chi avrebbe avuto nulla da dire? Possibile che io, dopo 15 ore di lavoro, torno a casa e trovo la portinaia che mi dice quello che sta facendo mia moglie?".



Giuseppe racconta che da mesi cerca di ricostruire il loro rapporto ormai in frantumi: "Ho passato 10 mesi di purgatorio a cercare di ricostruire la mia famiglia. Ci sono stati segnali di riavvicinamento tra me e lei: ho dormito a casa, non nel suo letto ma a casa. Io ci credevo... Lei ha sempre cercato pretesti per andare poi a farsi i fatti suoi...". la replica di Carmen non si fa attendere: "Io e Marazzita siamo stati insieme una ventina di anni fa. Quel giorno ci siamo incontrati per caso in un paesino in provincia di Roma. Ero lì con delle amiche e mi sono presa un caffè con lui. Che c'è di male. Poi le altre foto sono state fatte mentre eravamo sul balcone di casa sua perché ero salita per prendermi un drink. Non capisco perché ti ingelosisci tanto...".