Capelli in ordine con "Lina's Hair"

10:08 - A partire da lunedì 18 novembre 2013 il day time de La5 si arricchisce di due produzioni inedite pensate ad hoc per il canale femminile del digitale terrestre. "Lina's hair" propone consigli utili per far fronte ad ogni tipo di problema legato ai capelli e al look, grazie alla professionalità e allo stile di Lina Montanari, che da anni si occupa di acconciatura e trucco nell'ambito di moda, pubblicità e TV.

Lina rivelerà i segreti utili a tutte le donne per avere una capigliatura perfetta: dal tipo di shampoo più adatto alla realizzazione di prodotti home-made, fino ai metodi più curiosi ed efficaci per avere ricci perfetti. I consigli sono davvero infiniti, come infiniti sono i dilemmi delle donne riguardo i loro capelli!



"My Beautiful Dog" ha invece come protagonisti gli amici a quattro zampe ed i loro padroni. Sonia Merati, campionessa di toelettatura e vincitrice di numerosi premi nel settore, accoglie le richieste dei proprietari più disperati e li aiuta a trasformare il loro cane in un cittadino modello: bello fuori ed educato dentro! In ogni episodio Sonia insegna a cane e padrone quale sia il comportamento migliore da tenere a seconda delle occasioni (dal parco al ristorante, in vacanza o in mezzo al traffico). Utilissimi poi i consigli su come tenere il proprio amico a quattro zampe bello, pulito, tosato e dotarlo dell'adeguato bagaglio di accessori per avere un portamento elegante.