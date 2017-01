Canessa-Marin, due cuori e una casa

12:44 - Dopo il successo della prima serie di "Vieni a Vivere con me", andato in onda a giugno, riparte una "special edition" del format in 4 puntate, in onda da venerdì 11 ottobre alle 23 su La5. Dedicato alle coppie che hanno iniziato da poco una convivenza, il programma ha posto l'accento sul tema delle coppie di fatto, non ancora affrontato in tv. La prima puntata sarà dedicata ai vip e si apre con una coppia famosa: Guendalina Canessa e Luca Marin.

In questa special edition torneranno le due esperte Giulia e Micol, rispettivamente architetto e event planner ma con interventi di make over più sostanziali, che prevedranno anche l’ingresso nel cast di un giardiniere e di un imbianchino. Le 4 storie si articoleranno sempre partendo da due persone, ognuna con una propria casa, con le proprie abitudini, mobili e oggetti irrinunciabili che si innamorano e decidono di andare a vivere insieme. E’ proprio in questo momento che sorgono alcuni problemi e la difficoltà di far convivere gli oggetti a cui entrambi sono legati, può minare irrimediabilmente la coppia.



In loro soccorso ci sono Giulia, architetto pieno di inventiva e Micol, diplomatica life coach, che in ogni puntata risolveranno i problemi della coppia. Attraverso lo studio dell’ambiente e la riprogettazione degli spazi, le esperte di Vieni a vivere con me daranno vita a un make over dell’abitazione scelta, cercando di fondere le esigenze di entrambi gli innamorati, con preziosi consigli utili anche a tutti noi.