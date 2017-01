Caity Lotz, super-eroina ad "Arrow"

10:40 - La super-eroina Black Canary irrompe ad "Arrow". Caity Lotz veste i panni del sexy personaggio ideato da Carmine Infantino (con Robert Kanigher) nel 1947 per la DC Comics che fa della sensualità il suo super-potere prevalente. La serie torna in anteprima su Premium Action dal 22 ottobre, Caity si vedrà già dalla quinta puntata in onda il 5 novembre.

Non è un caso che il suo soprannome fumettistico sia "The Blonde Bombshell", la Bomba bionda. Le caratteristiche di Canarino Nero sono l'abilità nei combattimenti corpo-a-corpo e un urlo ultrasonico capace di far perdere i sensi agli avversari. Per la cronaca, non si tratta dell'esordio assoluto di Black Canary in tv: come Freccia Verde, aveva fatto la sua prima comparsa in "Smallville", interpretata da Alaina Huffman. Andrew Kreisberg, showrunner di "Arrow", chiosa: "E' una delle prime vere eroine femministe, la sua missione è quella di proteggere le donne, soprattutto quelle che subiscono abusi da parte degli uomini. La prima volta la incontriamo in una missione notturna mentre picchia alcuni uomini che tentano una violenza a una donna...".