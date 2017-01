Bruno Arena torna a sorridere: prima foto dopo l'aneurisma

04:37 - Una serata di beneficenza in onore di Bruno Arena, colpito da aneurisma cerebrale il 17 febbraio scorso. Tanti i comici e amici che hanno partecipato e contribuito a raccogliere 17mila euro in favore del centro di riabilitazione Villa Beretta di Costa Masnaga, dove Arena è ricoverato. Durante la serata sono intervenuti in collegamento anche Fiorello e i calciatori dell'Inter, ma la nota più positiva è stata la foto proiettata sul grande schermo presente dietro al palco: Bruno Arena con il dito alzato, segno che la terapia di recupero sta procedendo positivamente. Tra i presenti anche Claudio Bisio, Enrico Bertolino, Ale & Franz, Mago Forest, Pucci, Checco Zalone e tanti altri.