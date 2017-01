Brooke: "Non ho detto addio al mio Ridge"

10:21 - "Gli uomini italiani sono così passionali e affascinanti... li adoro". Se lo dice Katherine Kelly Lang, la famosa Brooke di "Beautiful", c'è da crederci. L'attrice confessa a "Vero" la sua passione e parla dell'addio di Ronn Moss, Ridge, dalla serie tv: "Siamo sempre in contatto".

"Adoro Brooke - spiega - perché penso sia una donna che sappia amare in maniera molto profonda. Ha molto amore da offrire, segue sempre il suo cuore, anche se mi rendo conto che alcune scelte non possano andare bene ad altri". Con il nuovo Ridge, Thorsten Kaye, si trova benissimo: "E' un uomo fantastico, ha un grande senso dell'umorismo", ma non dimentica Moss: "Lo sento spesso e continuiamo a vederci, siamo ottimi amici".