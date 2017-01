Britney Spears cameriera per un giorno

11:14 - "Desideri una focaccina appena sfornata?". A chiederlo a James Calhoun, giovane premiato nella trasmissione inglese "Surprise surprise" per il suo altruismo, non è una cameriera qualunque, ma Britney Spears. Che ha voluto regalare un momento di gioia al suo fan con una sorpresa speciale. Al Savoy, uno degli alberghi più lussuosi di Londra, si è trasformata in cameriera per un giorno. E la reazione è stata incontenibile.