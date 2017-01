Beyoncé si lancia dalla torre di Auckland

13:05 - In tour ad Auckland, in Nuova Zelanda, con il suo "Mrs. Carter Show" Beyoncé ha deciso di ritagliarsi del tempo libero per lanciarsi dalla torre più alta della città, la Sky Tower. La cantante con una tuta e un sorriso po' nervoso mostrato alle telecamere che hanno ripreso tutto, si è buttata dalla cima per poi scendere giù percorrendo oltre trecento metri sospesa nel vuoto.

Le riprese, secondo alcune indiscrezioni, saranno poi contenute in un documentario che andrà in onda in tv e che testimonia la vita di Beyoncé durante il tour "Mrs. Carter Show".