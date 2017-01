Betty White, a 91 anni sexy come la Cyrus

13:37 - Betty White a 91 anni non teme il confronto con la 20enne Miley Cyrus. Per la clip-promo del suo show "Betty White's Off Their Rockers", la presentatrice americana si è infatti ispirata al video di "Wrecking Ball". L'arzilla Betty non si è fatta scrupoli a baciare con passione un martello o distruggere i muri a cavallo di una palla demolitrice. L'effetto sarà forse meno sensuale, ma è sicuramente molto più divertente.