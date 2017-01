Belen-Ventura, pace tra i fornelli

10:59 - A lanciarla è stata proprio Simona Ventura, che la volle sull'Isola dei Famosi. Poi con Belen Rodriguez ci furono incomprensioni e frecciatine a mezzo stampa. Ma si sa, nella vita si litiga e si fa la pace. Da tempo, infatti, le due star della tv hanno messo da parte le antiche ruggini, tanto che la showgirl argentina è stata ospite della cucina di SuperSimo: cosa avrà preparato?

"Oggi in cucina con Belen. Cosa bolle in pentola?? Coming soon", cinguetta la Ventura su Twitter e posta una foto con la Rodriguez alle prese con quella che sembra una tortillas, mentre la sorella Sara e la mamma Anna la guardano con stupore. La famiglia Ventura è infatti protagonista del programma di cucina "Cooking Simo". Insomma, pace fatta tra i fornelli.