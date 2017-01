Barbara d'Urso: "La mia vita a Mediaset, avventura straordinaria"

15:42 - Barbara d'Urso racconta a Edoardo Sylos Labini, direttore de ilgiornaleoff.it, la sua straordinaria carriera in Mediaset. Un percorso ricco di tappe, quello di "una donna che non accetta compromessi, che vuole lavorare solo per meriti e giustizia e non per altri motivi".

Da "Goal" con Teocoli, Abatantuono e Boldi in diretta tutte le sere nel 1977 ("all'epoca Berlusconi andava in giro con un enorme pullman grigio con il biscione e la scritta TELEMILANO 58"), all'inossidabile serie "La dottoressa Giò" ("...è nel cuore di tutti, dopo 16 anni trasmettono ancora le repliche!"), fino ai grandi reality, da "La Fattoria" a "Il Grande Fratello", momento di svolta che ha cambiato il suo modo di condurre ("Sono cresciuta coi reality e per sempre li proteggerò!").



Ascolta l'intervista completa su www.ilgiornaleoff.it