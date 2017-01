Barbara d'Urso e Guendalina Canessa esperte di bellezza

16:21 - Barbara d'Urso è da sempre una fan del "fai da te" cosmetico. Amante dei rimedi naturali e del cibo sano, la conduttrice ha trasformato il suo stile di vita in un vero e proprio vademecum per i fan. Non potevano mancare, ovviamente, i rimedi di bellezza: eccola insieme a Guendalina Canessa mentre si divertono in cucina a creare uno scrub home made.

A sperimentarlo sulla propria pelle è proprio Guendalina, supportata dalla d'Urso che, diligentemente, spiega per bene tutto il procedimento. Basta un po' di caffè macinato e un goccio di olio d'oliva e... et voilà, di nuovo perfette. Provare per credere, la ricetta si trova sul blog della conduttrice. E per finire l'immancabile "Carmelita smack", marchio di fabbrica della d'Urso versione social.