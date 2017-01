Ashton Kutcher "Paperone" della tv americana

08:50 - E' Ashton Kutcher a guidare la classifica delle star più pagate del piccolo schermo americani, con ben 24 milioni di dollari di rendita annuale, seconda la classifica della rivista "Forbes". Subito dietro Kutcher l'altro protagonista di "Due uomini e mezzo" Jon Cryer, a quota 21 milioni. A chiudere il podio dei "paperoni" il veterano Ray Romano, a quota 17 milioni.

Quarto posto invece per la star di "How I Met Your Mother" Neil Patrick Harris, a pari merito con Mark Harmon di "NCIS"; entrambi a quota 15 milioni. Dietro di loro il dottorino di "Grey's Anatomy" Patrick Dempsey (13 milioni) e il giovanissimo Angus T. Jones di "Due uomini e mezzo", che ad appena 10 anni guadagna già 11 milioni di dollari all'anno. Stessa cifra anche per Tim Allen, grazie al ruolo di protagonista in "Last Man Standing".



A chiudere la Top Ten Michael C. Hall e Charlie Sheen, entrambi con un reddito intorno ai 10 milioni di dollari; il primo grazie al ruolo in Dexter e il secondo grazie al contratto a sei zeri siglato con FX per vestire i panni del protagonista di Anger Management.