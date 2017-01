Ashton Kutcher, il tacchino è in perfetto stile "Game of Thrones"

13:37 - Ringraziamento in stile "Game of Thrones" in casa di Ashton Kutcher, che ha deciso di preparare il tacchino ripieno omaggiando la celebre serie fantasy dell'HBO. Al posto della tradizionale farcitura di castagne, infatti, dall'interno del volatile fa capolino la testa della principessa dei draghi Khaleesi, il personaggio interpretato nella serie tv da Emilia Clarke.

"Khaleesi ha dato alla luce i cuccioli di drago e ora il Drago ha dato alla luce Khaleesi!" commenta divertito il neo-divorziato Kutcher che - per completare la scena - ha addobbato anche il povero tacchino con gli occhi e la cresta, in modo da renderlo del tutto simile ad un drago.