Arcuri-Garko i più amati dal pubblico

12:48 - Manuela Arcuri e Gabriel Garko sono gli attori più amati dal pubblico. Durante la cerimonia di premiazione dei "Roma Fiction Fest" i lettori di "Tv Sorrisi e Canzoni" hanno infatti incoronato la coppia per le interpretazioni in "Pupetta" e "L'onore e il rispetto 3". Ad aggiudicarsi il titolo di miglior serie drammatica "Il commissario Montalbano", mentre nella categoria comedy il premio è andato a "Questo nostro amore".

Sergio Castellitto è stato premiato miglior attore drammatico grazie al ruolo psicoanalista sopra le righe per "In treatment", mentre nella categoria femminile ha trionfato Giuliana De Sio nei panni dell'ex prostituta Tripolina nella fiction "L'onore e il rispetto 3". Per la commedia premiati invece il talento di Giorgio Tirabassi, chef da ridere in "Benvenuti a tavola 2" e la simpatica suora Elena Sofia Ricci di "Che Dio ci aiuti 2".



Nella sezione regia le statuette sono andate ad Alessandro Angelini ed Alexis Sweet, dietro la macchina da presa de "Il clan dei camorristi" (miglior regista tv Drama) e a Lucio Pellegrini, per la serie "Benvenuti a tavola 2" (miglior regista tv Comedy).