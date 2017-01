Antonio, dopo "Italia's Got Talent" ballerino ad "Amici"?

10:43 - Destino bizzarro per Antonio Sisca, il talento sulle punte di "Italia's Got Talent" che potrebbe presto approdare come professionista ad "Amici". Antonio entrò nella scuola quando aveva solo 18 anni, ma non riuscì ad arrivare in finale. Da allora fisico e tecnica sono migliorate, tanto che dopo averlo visto esibirsi Maria De Filippi lo vorrebbe di nuovo con sé: "Mi piacerebbe presentarti ad un Direttore artistico di Amici".

Con una performance a cavallo tra danza classica e acrobatica, sul placo di "Italia's got Talent" Antonio ha messo in luce tutte le sue qualità tecniche. Le doti del ballerino hanno fatto breccia nel cuore della De Filippi, che di talenti se ne intende parecchio.



"C'è un Direttore artistico di Amici, Giuliano Peparini, che è un bravissimo coreografo - ha spiegato in studio Maria - Lui fa il direttore artistico del programma. Non è una scelta che dipende da me, ma unicamente da lui; però tu sei un gran belvedere e mi piacerebbe che anche lui ti vedesse. Sarebbe una bella soddisfazione entrare da professionista, no?".