Antonella Mosetti: "Non ho ancora superato la rottura con Montano"

12:09 - Dopo Aldo Montano (6 anni di amore) e la breve passione con il calciatore Matteo Guazzo, Antonella Mosetti è tornata single. Nel salotto di "Domenica Live" la showgirl ha aperto il suo cuore, spiegando perchè ha messo fine alla sua ultima storia: "Dopo tanti anni passati con un uomo eccezionale come Aldo, pensavo di superare più velocemente il distacco. Ho voluto per forza rinnamorarmi, ci credevo veramente".

"Ho provato a farmi un po' di domande in questo periodo. Sono sempre stata una dai lunghi fidanzamenti, non ho mai lasciato una persona dopo poco tempo - ammette - Forse cercavo tutto quello che speravo di avere con Aldo e che non ho avuto, un matrimonio e un figlio. C'è sempre l'alone Montano che incombe sulla mia testa".